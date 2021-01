Triumph meldet sich mit neuem CS:GO-Roster zurück

Triumph will von schwächelnder NA-Szene profitieren

Triumph kündigte via Twitter ihr neues Roster an, das sich aus drei neuen und zwei bestehenden Spielern zusammensetzt. Ingame-Leader Alan "Shakezullah" Hardeman und der junge Rifler Brendan "Bwills" Williams bleiben Triumph aus letzter Saison treu. Neu hinzugekommen sind Austin ""Cooper-" Abadir, Danny "⁠cxzi⁠" Strzelczyk, and Wesley "viz⁠" Harris. Dementsprechend wurde Erik "penny" Penny auf die Bank gesetzt und wird allem Anschein nach sein Glück in Valorant suchen.