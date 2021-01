Dreierturnier unter Nachbarn: DFB-Frauen spielen gegen Belgien und Niederlande

Deutschland will Co-Gastgeber der WM 2027 werden © FIRO/FIRO/SID

Die deutschen Fußballerinnen starten mit einem hochkarätig besetzten Drei-Nationen-Turnier ins Länderspieljahr. Am 21. Februar trifft das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg in Aachen auf Belgien, drei Tage später geht es in Venlo gegen den Europameister und Vize-Weltmeister Niederlande.