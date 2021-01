Klete Keller entschuldigt sich nach Sturm auf Kapitol unter Tränen

Schwimm-Coach Jon Urbanchek berichtete in den New York Times von einem Telefongespräch mit Keller. Dabei habe der 38-Jährige 15 Minuten lange geweint. Sein ehemaliger Schützling habe mit dem Ausmaß der Konsequenzen nicht gerechnet. Mark Schubert, der Keller ebenfalls einst betreute, fügte an: "Er hat immer wieder gesagt: 'Du hast so viel für mich gemacht und ich hab dich im Stich gelassen.'"