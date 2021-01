BVB: Bei der Mannschaft von Borussia Dortmund stellt sich die Charakterfrage

Die Niederlage in Leverkusen wirft die Frage auf, ob der BVB die Mentalitätsfrage je loswird. Ein Kommentar von Patrick Berger, SPORT1-Chefreporter West.

Nach der 1:2-Pleite in Leverkusen kann sich der BVB den großen Titel-Traum so gut wie abschminken. Zehn Punkte könnten es heute Abend zum Ende der Hinrunde auf die Bayern sein. In Dortmund stellt sich, mal wieder, die Charakterfrage.