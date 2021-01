FC Bayern: Franck Ribéry über Leroy Sané, David Alaba und Kingsley Coman

Der im Sommer als Königstransfer verpflichtete Leroy Sané hat in München noch nicht so eingeschlagen, wie sich das so mancher Bayern-Anhänger gewünscht hätte. Ribéry hat dennoch ein paar aufmunternde Worte für den deutschen Nationalspieler übrig, der sich zuletzt im Spiel gegen den SC Freiburg sehr engagiert präsentiert hatte.

Ribéry schwärmt von "kleinem Bruder" bei Bayern

Doch selbst in "20 Minuten kann man noch den Unterschied machen", erklärte Ribéry. Der Außenspieler, der mittlerweile bei der AC Florenz unter Vertrag steht, absolvierte 425 Spiele für die Bayern. Am wichtigsten ist aus seiner Sicht für Sané, der in der Vorsaison einen Kreuzbandriss erlitt, der Einsatz: "Es ist nicht leicht, von so einer schweren Verletzung zurückzukommen. Aber in dem Moment, wenn Spieler auf dem Platz stehen, sollten sie alles geben." Er glaube an Sané, weil er "jung ist, Qualität und Talent hat."