Sportmediziner Bloch warnt: Folgen einer Corona-Infektion reichen bis zum plötzlichen Herztod

Sportmediziner Dr. Wilhelm Bloch sieht bei Sportlern im Zuge einer Corona-Infektion "eine konkrete Gefahr" für das Herz. "Das Problem an der Sache ist, dass man es nicht immer an der Schwere der Symptomatik festmachen kann. Eine Herzbeteiligung kann mitkommen", sagte der Professor der Deutschen Sporthochschule in Köln dem SID: "Deshalb muss man da ganz genau hinschauen, auch wenn man vermeintlich nichts merkt."