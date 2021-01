Bundesliga, FC Bayern: Darum ist Lucas Hernández ein Erfolgsgarant

Mit Hernández hat Bayern noch kein Bundesliga-Spiel verloren

Die einzige Bayern-Pleite in 43 Pflichtspielen mit Hernández gab es zuletzt bei der Pokal-Blamage in Kiel . Der Franzose enttäuschte als Alaba-Ersatz. ( Service: Tabelle der Bundesliga )

Hernández spielt als Innenverteidiger sicherer

Auffällig: Als Linksverteidiger hat Hernández in 18 Bundesliga-Partien eine Fehlpassquote von 15,2 Prozent. Als Innenverteidiger nur 10 Prozent. Erwartungsgemäß hatte er links bislang doppelt so viele Ballkontakte (1061) wie innen (523) und bestritt mehr als doppelt so viele Zweikämpfe (273 zu 101).

In der Luft und am Boden ist Hernández in der Innenverteidigung deutlich zweikampfstärker als links und greift nur halb so oft zum Foulspiel. Im Durchschnitt kommt er auf beiden Position auf eine Höchstgeschwindigkeit von 33,55 km/h.