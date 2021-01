WWE RAW: Falscher Drew McIntyre war Schauspieler David Krumholtz

Das Gag-Segment bei der TV-Show Monday Night RAW , in der ein falscher WWE-Champion Drew McIntyre auf einen falschen Herausforderer Bill Goldberg traf, war ungewohnt prominent besetzt. Bei Goldberg-Double ist bekannt, dass es Gillberg alias Duane Gill war, ein ehemaliger Kanonenfutter-Showkämpfer der Neunziger, der seit Jahrzehnten immer wieder in diese Rolle schlüpft.

In die Rolle des Schotten schlüpfte David Krumholtz, hierzulande vor allem bekannt als Weihnachtself Bernard in der Komödienreihe "Santa Clause" mit Tim Allen und durch seine Hauptrolle als Mathematiker Charlie Eppes in der Krimiserie "Numbers - Die Logik des Verbrechens".

David Krumholtz spielte 1994 in Santa Clause an der Seite von Tim Allen

David Krumholtz überraschte bei WWE RAW

Dyer ist seit Jahresbeginn als Senior Vice President of Creative Writing Operations bei WWE an Bord, davor war sie lange als Kreativverantwortliche im Entertainment-Bereich tätig. Unter anderem war sie mitverantwortlich für die vom Sender IFC produzierte Doku Monty Python: Almost the Truth (Lawyers Cut), die 2010 für einen Emmy nominiert war.