NHL: Shutout von Grubauer - Colorado siegt in LA

Ohne ihren leicht angeschlagenen deutschen Rookie Tim Stützle, der nach seinem furiosen NHL-Debüt wegen einer laut offiziellen Angaben "kleineren Verletzung" pausieren musste, verloren die Ottawa Senators in eigener Halle gegen die Winnipeg Jets mit 3:4 nach Verlängerung. Einen spielfreien Tag hatte Leon Draisaitl. Deutschlands Sportler des Jahres tritt mit den enttäuschend in die Saison gestarteten Edmonton Oilers am Mittwoch gehen die Toronto Maple Leafs an.