Terzic beklagt fehlende Mentalität: "Haben uns zu wenig gewehrt"

"Qualität ist das Ergebnis von Talent plus Mentalität. Wir haben uns zu sehr auf das Talent verlassen und uns zu wenig gewehrt", sagte Terzic vorwurfsvoll nach dem über weite Strecken enttäuschenden Auftritt seiner Mannschaft beim 1:2 (0:1) im Verfolgerduell bei Bayer Leverkusen .

Gute Leistungen wie vor ein paar Wochen, seien "die Benchmark, an der wir uns selbst messen", betonte der 38-Jährige.

Dortmunds Torschütze Julian Brandt, der am Dienstagabend zum ersten Mal seit 366 Tagen getroffen hatte, schloss sich der Kritik seines Trainers an. "Es zieht sich durch die Saison, dass wir nicht in der Lage sind, 90 Minuten das Niveau zu halten", klagte der ehemalige Leverkusener bei Sky.