Indy 500: Frauen-Team mit Schweizerin De Silvestro am Start

Simona de Silvestro will 2021 beim Indy 500 eine gute Figur abgeben © Getty Images

Bei den berühmten 500 Meilen von Indianapolis startet in diesem Jahr ein Frauen-Team. Für die Schweizerin Simona De Silvestro ist das Oval keineswegs Neuland.

Sie wollen der männlichen Konkurrenz zeigen, was eine Harke ist: Bei den berühmten 500 Meilen von Indianapolis geht in diesem Jahr ein Frauen-Team an den Start.