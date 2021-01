Gladbach siegt nach Corona-Wirbel um Embolo

Unbeeindruckt vom Corona-Wirbel um Breel Embolo hat Borussia Mönchengladbach den Anschluss an die Champions-League-Plätze hergestellt.

Unbeeindruckt vom Corona-Wirbel um Breel Embolo hat Borussia Mönchengladbach den Anschluss an die Champions-League-Plätze hergestellt. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose besiegte auch ohne den aus dem Kader gestrichenen Schweizer Stürmer Werder Bremen etwas glücklich mit 1:0 (0:0) und sorgte für einen versöhnlichen Abschluss der Hinrunde. Weniger als die 28 Punkte hatte der fünfmalige deutsche Meister allerdings zuletzt vor vier Jahren auf dem Konto.

Embolo gehörte aufgrund eines möglichen Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnung vorsorglich nicht zum Kader. Er soll nach SID-Informationen am Samstag zu den 23 Gästen einer Party am Essener Baldeneysee gehört haben. Ob er am Freitag zum Rückrundenstart gegen Borussia Dortmund zur Verfügung steht, hängt von den weiteren Coronatests ab.