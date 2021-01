Handball: Weltmeister Hans Lindberg jagte Gangster auf Socken

Hans Lindberg geht auf dem Platz seit Jahren voran. Der Weltmeister von 2019 ist einer der Leistungsträger der Füchse Berlin in der Handball-Bundesliga.

Als der 39-Jährige kürzlich abends mit der Familie zusammensaß, hörte er ein Geräusch an der Tür. "Ich ging die Treppe herunter ins Erdgeschoss, da stand in unserem Flur ein Mann ganz schwarz gekleidet mit Kapuze über dem Kopf, als er mich gesehen hat, ist er geflüchtet", berichtet der Star in der Bild.