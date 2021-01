Handball-WM: Dreimal Rot! Marokko gegen Island eskaliert

Streit um Zuschauer, Spielplan und Top-Stars: So läuft die umstrittene Handball-WM

Das WM-Spiel zwischen Island und Marokko ist an brutalen Fouls kaum zu überbieten. Der Außenseiter kassiert drei Rote Karten, einmal folgt sogar das blaue Pendant.

Island ist bei der Handball-WM in Ägypten als Gruppenzweiter hinter Portugal in die Hauptrunde eingezogen. ( Alles zur Handball-WM )

Damit dürfte das Team von Trainer Gudmundur Gudmundsson mit der Vorrunde gedanklich bereits abgeschlossen haben, das letzte Spiel in der WM-Gruppe F wird den Isländern wohl dennoch in Erinnerung bleiben. Der Grund: Die Partie war an brutalen Fouls kaum zu überbieten.