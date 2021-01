Benfica Lissabon: Luca Waldschmidt mit positivem Coronatest

Luca Waldschmidt ist nach positivem Coronatest in Isolation © FIRO/FIRO/SID

Nationalspieler Luca Waldschmidt muss nach einem positiven Coronatest vorerst pausieren. Auch weitere Spieler des portugiesischen Rekordmeisters müssen in Isolation.

Dies bestätigte Waldschmidts Klub Benfica Lissabon am Dienstag. Der positive Befund des 24-Jährigen stammt aus der Testreihe von Samstag, bei weiteren Spielern des portugiesischen Rekordmeisters wurden Infektionen am Montag nachgewiesen. Gilberto, Jan Vertonghen, Alejandro Grimaldo und Diogo Goncalves müssen wie Waldschmidt vorerst in Isolation.