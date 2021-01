Hege Riise übernimmt Englands Fußballerinnen interimsweise für Phil Neville

Die Verpflichtung der ehemaligen Welt- und Europameisterin als übergangsweise Nachfolgerin von Phil Neville verkündete der englische Fußballverband FA am Dienstag.

Neville hatte sich am Vortag in Richtung USA verabschiedet, wo er in der MLS als Chefcoach bei David Beckhams Klub Inter Miami anheuert. Riise, Olympiasiegerin von 2000, wird bei der Leitung der Lionesses unterstützt von der kanadischen Ex-Nationalspielerin Rhian Wilkinson.