Bundesliga: Mainz - Wolfsburg 0:2 - Bialek und Weghorst treffen

Sie spielten durch die erneute Pleite ihre schlechteste Hinrunde in der Bundesliga. Ihre zuvor schwächste Hinserie hatten die Mainzer 2006/07 (elf Punkte) unter Trainer Jürgen Klopp gespielt - am Saisonende stand der erste und bislang letzte Abstieg aus dem Oberhaus. Dieses Schicksal blüht nun auch unter Bo Svensson, der nach drei Spielen als Mainzer Cheftrainer erst einen Punkt geholt hat.

Mainz muss ohne Mateta planen

Bialek und Weghorst schießen Wolfsburg zum Sieg

Damit war der Widerstand gebrochen. In der 80. Minute leistete sich dann Hack einen großen Fehler. Der Innenverteidiger traf den Ball beim versuchten Rückpass kaum und so lief Weghorst alleine auf Keeper Robin Zentner zu. der Stürmer überlupfte den Schlussmann und sorgte für die Entscheidung (80.). Das zwölfte Saisontor bedeutete einen Rekord. Nie zuvor traf ein Wolfsburger so häufig in der Hinserie in der Bundesliga.