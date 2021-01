Streich mit Respekt: "Frankfurt lieber zu einem anderen Zeitpunkt"

Trainer Christian Streich vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg geht mit großem Respekt in das Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. "Ich hätte Frankfurt lieber zu einem anderen Zeitpunkt gehabt in der Saison - aber das kann man sich natürlich nicht aussuchen", sagte der 55-Jährige vor der Partie am Mittwoch (20.30 Uhr): "Im Moment zählen sie in der Offensive zu den Besten der Liga."