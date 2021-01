Bundesliga heute: Schalke - Köln & RB Leipzig LIVE im TV, Stream, Ticker

Schalke vs. Köln: Zusammen nur drei Siege

Fünf Zähler trennen Schalke von Platz 16, der die Hoffnung auf einen Verbleib in der ersten Liga spürbar aufleben lassen würde. Bei einem Dreier wäre man in Schlagdistanz. Das Problem: In bisher 16 Spielen reichte es in der Bundesliga zu erst einem Sieg.