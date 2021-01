Anzeige

FIFA war gestern - jetzt kommt Fortnite! Fortnite lizenziert Fußballteams

Schon bald könnt ihr mit eurem Lieblingsverein in Fortnite gegen den Ball treten © Epic Games

Mit dem kommenden Patch wird Fortnite volle 23 Fußballvereine in das Spiel integrieren. Darunter sind auch der FC Schalke 04 und die beiden Mailänder Klubs.

Aus der offiziellen Pressemitteilung

Epic Games gibt bekannt, dass eine der beliebtesten Sportarten der Welt jetzt auch zu Fortnite kommt: Fußball. Fans des Ballsports können sich ab dem 23. Januar das neue Anpfiff-Set und das Emote "Pelés Luftspring" sichern – oder sogar noch früher, in dem sie am 20. Januar am Pelé-Cup teilnehmen.

Den Lieblingsverein unterstützen mit dem Anpfiff-Set

Ab dem 23. Januar können Spieler*innen aus 10 verschiedenen männlichen und weiblichen Outfitvarianten wählen und so den eigenen Lieblingsverein im Spiel vertreten. Jedes Outfit kann an einen von 23 Fußballvereinen aus aller Welt angepasst werden, deren offizielle Unterstützung Fortnite dafür eingeholt hat.

Teilnehmende Vereine sind:

Manchester City FC

Juventus

AC Milan

Inter Milan

AS Roma

Seattle Sounders FC

Atlanta United FC

Los Angeles FC

Santos FC

Wolves

West Ham United FC

Sevilla FC

Sporting CP

Borussia Mönchengladbach

FC Schalke 04

VFL Wolfsburg

Rangers FC

Celtic FC

Cerezo Osaka

Melbourne City FC

Sydney FC

Western Sydney Wanderers

EC Bahia

Emote "Pelés Luftsprung"

In Zusammenarbeit mit der brasilianischen Fußballlegende Pelé wurde die kultige Jubelanimation in Fortnite umgesetzt. SpielerInnen können ihren epischen Sieg so feiern, wie es Pelé 1.282-mal in seiner Karriere als Fußballprofi getan hat. Das Emote wird ab dem 23. Januar im Item-Shop verfügbar sein.

Der Pelé-Cup

Am 20. Januar geht Fortnites Fußballvergnügen mit dem Pelé-Cup bereits wettkampforientiert los. Alle Spieler*innen, die am Cup teilnehmen, erhalten die Chance, das Luftsprung-Emote und das Anpfiff-Set zu gewinnen. Die Teilnehmer*innen mit den meisten Punkten können sogar ein besonderes, signiertes T-Shirt gewinnen. Mehr Infos gibt es in den offiziellen Regeln für den Pelé-Cup.

Fußballturniere finden Einzug in den Kreativmodus

