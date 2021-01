Bundesliga heute: FC Augsburg - FC Bayern LIVE im TV, Stream, Ticker

Der FC Bayern will zur Dominanz alter Tage zurückkehren. Gegen den FC Augsburg muss dafür ein Sieg her - der Gegner quält sich mit einem Mentalitätsproblem herum.

Der FC Bayern geht als Tabellenführer in das letzte Spiel der Hinrunde.

Am 17. Spieltag der Fußball-Bundesliga steht der deutsche Rekordmeister dem FC Augsburg gegenüber. Mit einem Sieg will die Mannschaft von Trainer Hansi Flick die Konkurrenz auf Distanz halten.

Zuletzt zeigte sich der FCB im Heimspiel gegen den SC Freiburg etwas verbessert , nachdem er zuvor sowohl im Pokal als auch in der Liga je eine Niederlage einstecken musste. Gegen den Sportclub arbeitete Flicks Team wieder besser gegen den Ball und stand vor allem im Zentrum wieder stabiler ( Bundesliga: Die Tabelle ). Ein erster Schritt auf dem Weg zur alten Dominanz.

Flick fordert vor Bayern-Spiel gegen Augsburg Konstanz

Flick hatte dabei auf seine beste Elf gesetzt und auf die beiden Neuzugänge Douglas Costa und Bouna Sarr verzichtet. Vor dem Spiel gegen Augsburg betonte der Bayern-Coach, erneut aus dem Vollen schöpfen zu können. Er kündigte zudem an, er werde bei der Aufstellung "wenig ändern". Prominente Ausfälle beklagt er nicht, auch bei Serge Gnabry (muskuläre Probleme) sehe es "gut aus" ( Bundesliga: Spielplan und Ergebnisse ).

Der Plan der Bayern: Nachlegen. "Ein Spiel reicht nicht", betonte Flick, "wir brauchen eine gewisse Konstanz." Der erneute Triple-Traum mag mit der Pokal-Blamage in Kiel geplatzt sein, doch die Ziele sind unverändert hoch. "Mit dieser Mannschaft kann man auch zum neunten Mal in Folge deutscher Meister werden und – wenn es ganz gut läuft – vielleicht sogar die Champions League verteidigen", sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge im Münchner Merkur/tz .

Augsburgs Gikiewicz kritisiert Team vor Duell mit FC Bayern

Denn die Niederlagen gegen Aufsteiger VfB Stuttgart (1:4) und vor allem am Samstag bei Werder Bremen (0:2) hatten beim FCA schwere Stimmungsschwankungen ausgelöst. Torhüter Rafal Gikiewicz kritisierte die "lachenden Gesichter" einiger Kollegen nach dem 0:2 im Fernsehen scharf, "das kann ich nicht akzeptieren", sagte der Routinier bei Sky .

Auch die mangelnde Einstellung und die fehlende Ernsthaftigkeit waren am Tag danach ein Thema bei der Aussprache zwischen Trainer Heiko Herrlich und seinem Team. Gikiewicz habe zwar eine Aussage getätigt, "die in der Form nicht in Ordnung war, aber inhaltlich hat er den Punkt getroffen", betonte der Coach.