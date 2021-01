Stürmer Mamba wechselt aus Paderborn nach Kasachstan

Stürmer Streli Mamba verlässt den Zweitligisten SC Paderborn in Richtung Kasachstan. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, schließt sich der 26-Jährige, der bei den Ostwestfalen in der laufenden Spielzeit nicht mehr zum Einsatz kam, ab sofort Meister Qairat Almaty an.