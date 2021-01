Fuse ist der neue Charakter in Apex Legends

Die 8. Saison heißt „Mayhem“ und bringt das erste große Update für Apex Legends in 2021 mit sich. Es enthält unter anderem den neuen Charakter Fuse, der traditionell in einem "Stories from the Outlands"-Video vorgestellt wurde. Darin wird die Legende als Gesetzloser dargestellt, der seine Zeit mit Schlägereien und Söldneraufträgen verbringt. "Fuse mangelt es nicht an Selbstvertrauen, aber oft an einem sinnvollen Plan. Er ist der Zuerst-Hochjagen-danach-Fragen-Typ", schreiben die Entwickler.