Das Leben der Pros: Wie eSportler Körper & Geist trainieren

In der EPOS Masterclass zum Thema "Das Leben der eSports-Profis" war der deutsche FIFA-Profi Tim "TheStrxnger" Katnawatos von SK Gaming zu Gast. Gemeinsam mit SK Gamings Head of Performance Yann-Benjamin Kugel gewährt das Interview exklusive Einblicke in den Alltag von eSports-Profis und wie sie körperlich & mental leistungsfähig bleiben.