2. Bundesliga: HSV dank Bakery Jatta auf Aufstiegskurs

"Träumereien mag ich nicht!" So sieht Boldt die HSV-Zukunft

Mit Vollgas zurück in die Bundesliga?

Das wird sich beim Hamburger SV erst noch zeigen müssen - aktuell sind sie zumindest Spitzenreiter und offenbar auch nicht mehr so extrem von Stürmer Simon Terodde abhängig.

Jatta und Vagnoman nicht zu stoppen

Vor allem der Gambier bildete mit Rechtsverteidiger Josha Vagnoman ein pfeilschnelles Gespann, was ihre Gegenspieler heillos überforderte und zur Auswechslung beider Spieler auf Osnabrücks linker Seite führte.

Zusammen war das HSV-Duo an vier der fünf Treffer beteiligt. Drei Treffer erzielten sie selbst, den Führungstreffer durch Kittel leitete der 20-jährige Vagnoman zudem ein. ( Das Spiel zum Nachlesen im TICKER )

HSV-Trainer Thioune baut auf Jatta

Das zahlt sich aus. Der 22-Jährige befindet sich aktuell in einer überragenden Form und hatte bereits in Karlsruhe kurz vor Weihnachten und gegen Regensburg Anfang des Jahres getroffen, das macht vier Treffer in vier Spielen. Zum Vergleich: Super-Torjäger Terodde kommt im gleichen Zeitraum lediglich auf drei Tore.