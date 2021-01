Radsport: Bora-hansgrohe kommt nach schlimmen Unfall glimpflich davon

Im Trainingslager von Bora-hansgrohe rast ein Auto ungebremst in sieben Fahrer. Andreas Schillinger berichtet von den Spuren des Crashs, bei dem die Profis großes Glück hatten.

Am Samstag war eine Trainingsgruppe des deutschen Top-Rennstalls Bora-hansgrohe um Schillinger in Italien in einen schweren Unfall verwickelt gewesen. (SERVICE: Alles zum Radsport)