Top-Torjägerin Billa verlängert in Hoffenheim

Die österreichische Nationalspielerin spielt seit 2015 im Kraichgau und hat in bislang 121 Pflichtspielen für Hoffenheim 62 Tore erzielt. "Ich freue mich, auch in Zukunft ein Teil dieses Prozesses zu sein und mit diesem Verein, der mir sehr am Herzen liegt, weiter am Ziel Champions League zu arbeiten", sagte die 24-Jährige.