Bayer Leverkusen: Demarai Gray könnte von Leicester City kommen

Die Rheinländer stehen offenbar in Verhandlungen mit Leicester City bezüglich Demarai Gray. Der Flügelspieler soll offensiv für mehr Alternativen sorgen.

Schlägt Bayer Schlägt Bayer Leverkusen erneut in England zu? Nach SPORT1 -Informationen will der Werksklub nach der Verpflichtung von Rechtsverteidiger Timothy Fosu-Mensah (Manchester United) gerne einen weiteren Spieler aus der Premier League holen.

Der 24 Jahre alte Außenstürmer hat bei den "Foxes" nur noch einen Vertrag bis Saisonende. In Leicester ist der pfeilschnelle Linksaußen zurzeit außen vor, kommt unter Trainer Brendan Rodgers in der laufenden Saison nur auf einen Liga-Einsatz. In den letzten beiden Spielen gegen Southampton und Newcastle stand der 1,80 Meter große Flügelflitzer schon gar nicht mehr im Kader.