Serie A: Zlatan Ibrahimovic freut sich auf Mario Mandzukic bei AC Mailand

Zlatan Ibrahimovic schießt den AC Milan im Alleingang an die Spitze der Serie A - und freut sich schon auf die Ankunft eines weiteren brachialen Stürmers.

Weil sie groß, stark, und mit allen Mittel gewaschen sind. Der AC Milan hat jetz gleich zwei dieser äußerst unangenehm zu bespielenden Angreifer in seinem Kader. Denn neben dem immer nur noch besser werdenden Zlatan Ibrahimovic läuft bald auch noch Mario Mandzukic für die Rossoneri auf. Der 34-Jährige wurde am Dienstag als Neuzugang präsentiert.

"Ich bin sehr glücklich", sagte Ibrahimovic auf eine Frage zur Ankunft von Mandzukic - und sandte auch gleich noch eine Drohung an die Konkurrenz: "Jetzt wird es zwei von uns geben, die den Gegner Angst machen."

Ibra hatte Milan kurz zuvor mit einem Doppelpack gegen Cagliari Calcio im Alleingang zum 2:0-Sieg geschossen. In nur acht Liga-Einsätzen kommt Ibrahimovic auf zwölf Treffer, nur Cristiano Ronaldo (15) von Juventus Turin traf öfter. Der Ex-Nationalspieler hat damit im 23. Jahr in Folge mindestens ein Tor erzielt.

Auf die Frage, ob er seinem Team den Meistertitel zutraue, antwortete der 39-Jährige: "Ich glaube an mich. Ich glaube an Zlatan." Mit Mandzukic, der zuletzt ohne Verein war, bekomme Trainer Stefano Pioli nun weitere Optionen für den Angriff, die in den anstehenden schweren Spielen gebraucht würden.