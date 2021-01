Baldige Einigung? Hamilton und Mercedes senden kryptische Zeichen

Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton und Mercedes befeuern Spekulationen um baldige Neuigkeiten in Sachen Vertragsverlängerung.

Auch fast drei Wochen nach dem Jahreswechsel ist der Weltmeister der Formel 1 noch ohne Vertrag - am späten Montagabend befeuerten Lewis Hamilton (36) und Mercedes allerdings Spekulationen um baldige Neuigkeiten. Zunächst sendete das Werksteam via Twitter das Bild eines Kugelschreibers um die Welt, "man weiß nie, wann man so einen braucht", stand dazu geschrieben.