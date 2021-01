NBA: Tim Hardaway von Dallas Mavericks: Schlechtestes Spiel der Geschichte

NBA 2020/21: So läuft die neue Saison

Tim Hardaway absolviert gegen die Toronto Raptors das schlechteste Spiel in der Geschichte der Dallas Mavericks. Kurios: Sein Vater war einst noch schwächer.

Das war laut ESPN Stats & Info das schlechteste Einzelspiel eines Profis in der Geschichte der Dallas Mavericks.

Tim Hardaway schlecht wie nie

Hardaway setzte unter anderem alle sechs Dreierversuche daneben, an die Freiwurflinie ging der Guard nicht ein Mal, blieb so in 27 Minuten ohne einen einzigen Punkt.