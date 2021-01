Mesut Özil nimmt Abschied vom FC Arsenal - Wechsel zu Fenerbahce fix

Der Weltmeister von 2014 hatte seinen Wechsel vom FC Arsenal in die Türkei bereits eine Woche zuvor selbst bestätigt und war bei seiner Ankunft in der Hauptstadt frenetisch gefeiert worden. Nun vermeldete auch der türkische Spitzenklub Vollzug.

"Ich bin sehr froh darüber, in die Türkei zu kommen und das Trikot meiner Kindheitsmannschaft tragen zu können", hatte er dem türkischen Fernsehsender NTV in einem Telefoninterview gesagt. Zuvor hatte er Fener bereit als das Real Madrid der Türkei bezeichnet.

Özil verabschiedete sich von Arsenal

Nun, da der Transfer offiziell abgeschlossen ist, verabschiedete sich der gebürtige Gelsenkirchener mit emotionalen Worten auf Twitter vom Verein und seinen Fans. "In Nord-London bin ich erwachsen geworden. Dieser Ort wird für mich immer ein Zuhause sein", beschrieb er seine Verbundenheit zur Stadt in einem von drei Tweets.

Aber auch der FC Arsenal hat auf ewig einen Platz in seinem Herzen. "Ich kann kaum in Worte fassen, wie viel Liebe ich für diesen Klub und seine Fans empfinde", gab er eine Liebeserklärung an den Verein ab, für den er knapp acht Jahre lang aufgelaufen war. Mit über 250 Spielen, 44 Toren und 71 Assists hat sich Özil in die Klubhistorie eingetragen.