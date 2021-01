Embolo-Party Ausdruck von Undankbarkeit - Kommentar von Pit Gottschalk

Anders als Normalbürger: Die sind schon froh, wenn sie von ihrem Arbeitgeber nicht in Kurzarbeit geschickt werden, nicht ihr kleines Geschäft wegen des Lockdowns schließen müssen oder nicht an Covid-19 erkranken. Die Politik mahnt jeden Tag aufs Neue: Die Lage ist ernst.

Embolo weiß seine Privilegien nicht zu schätzen

Gute Vorsätze werden konterkariert

Embolo dementiert die Vorwürfe

Inzwischen hat Breel Embolo dementiert , dass er "auf der Party" gewesen ist; er sei vielmehr "im Umfeld" gewesen. Das mag sowohl juristisch als auch semantisch einen Unterschied ausmachen. An der Sachlage ändert die Feinheit wenig: Er sollte sich mit seiner Fahrt nach Essen, um dort "mit einem Freund" in unmittelbarer Nähe zu einem Lokal Basketball zu schauen, erst gar nicht in den Verdacht eines Verstoßes begeben.

Offenbar war er ja so nah an der Party, dass die Polizei seine Personalien aufnahm. Nur so kann ein Profi Missverständnisse vermeiden, die ihn und seinen Arbeitgeber und womöglich den Profifußball an sich in Erklärungsnot bringen.