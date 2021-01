Rose: Brychs Fehler-Eingeständnis "zeigt menschliche Größe"

"Es zeigt menschliche Größe, wenn er sich vor die Kameras stellt und seinen Fehler zugibt - deshalb ist alles okay", sagte der Coach der Bild -Zeitung: "Auch Schiedsrichter können mal daneben liegen."

Gladbach hatte am vergangenen Samstag in Stuttgart in der Nachspielzeit durch einen umstrittenen Foulelfmeter den Ausgleich zum Endstand kassiert (90.+6).