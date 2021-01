Australian Open: Corona-Infektionen bei Startern - Frau und Mann betroffen

Die Corona-Probleme vor den am 8. Februar beginnenden Australian Open der Tennis-Profis in Melbourne werden größer.

Auch Kerber in strikter Quarantäne

Die Namen der neuen Corona-Patienten sind nicht bekannt. Das Gesundheitsministerium des Bundesstaates Victoria teilte lediglich mit, dass die Infektionen bei einer Frau in den Zwanzigern und zwei Männern in den Dreißigern festgestellt worden seien.

In eigens gecharterten Flugzeugen waren insgesamt mehr als 1000 Profis und Begleitpersonen nach Down Under gereist. Nach positiven Testergebnissen in drei Maschinen ordneten die Behörden für 72 Tennisprofis, darunter auch die frühere Melbourne-Siegerin Angelique Kerber (Kiel), eine strikte Quarantäne auf den Hotelzimmern ohne Möglichkeiten für ein Training an.