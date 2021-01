Handball-WM: Deutschland spielt gegen Ungarn um den Gruppensieg

Die deutschen Handballer gehen mit großer Vorfreude und viel Motivation in ihr WM-Vorrundenfinale am heutigen Dienstag gegen Ungarn. "Es geht jetzt um den Gruppensieg und zwei Punkte gegen einen direkten Konkurrenten. Diese Punkte könnten für den weiteren Verlauf sehr wichtig sein", sagte Bundestrainer Alfred Gislason. Ungarn hat wie das deutsche Team 4:0-Punkte auf dem Konto. ( Handball-WM: Deutschland - Ungarn ab 20.30 Uhr im LIVETICKER )

Die Bedeutung der Partie im ägyptischen Gizeh speist sich vor allem aus dem WM-Modus. Alle Mannschaften nehmen die in der Vorrunde erspielten Punkte gegen die weiteren Hauptrunden-Teilnehmer mit in die nächste Turnierphase. Will das deutsche Team also mit der Maximalausbeute in den Kampf um das angestrebte Viertelfinal-Ticket gehen, muss ein weiterer Sieg her. Doch Gislason warnt davor, den Gegner zu unterschätzen. (Handball-WM 2021 vom 13. bis 31. Januar im LIVETICKER)