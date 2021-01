Krawietz: Bedingungen in Melbourne alles andere als normal

Krawietz berichtete von einem strengen Vorgehen in Melbourne. "Ist aber auch verständlich, wenn man so wenig Fälle hat wie die Australier", sagte er. Die Bedingungen seien aus diesem Grund alles andere als normal. Er habe beispielsweise sein Essen im Hotel für 14 Tage im Voraus bestellen müssen. "Ich meine, ich weiß nicht, nach was es mir gelüstet an Tag zehn", sagte Krawietz: "Ob ich jetzt doch das Chicken oder die Nudeln nehme, musste ich vor drei Tagen schon entscheiden."