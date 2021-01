Manchester City: Warum Citizens plötzlich mitten im Titelrennen sind

Die Liste der Teams, die in dieser Premier-League-Saison mindestens einen Spieltag an der Tabellenspitze verbracht haben, ist lang. ( SERVICE: Tabelle der Premier League )

Übernimmt ManCity erstmals die Tabellenführung?

Doch das könnte sich bald ändern. Denn nach einem schwachen Saisonstart haben sich die "Skyblues" heimlich, still und leise Punkt für Punkt in die Spitzengruppe zurückgekämpft.

Mit einem Sieg im Nachholspiel gegen Aston Villa am Mittwoch ( Premier League: Manchester City - Aston Villa ab 19 Uhr im SPORT1 -LIVETICKER ) kann City zumindest vorläufig erstmals in dieser Saison die Tabellenführung übernehmen.

ManCity erlebt Horror-Start

Dafür lohnt ein Blick zurück in den September 2020. Damals startete Manchester City aufgrund der Teilnahme am Champions-League-Turnier in Lissabon eine Woche später als die meisten anderen Mannschaften in die neue Saison. Die Folge: das erste Ligaspiel der Saison wurde verschoben.