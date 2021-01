Marco Rose könnte mit Bekenntnis zu Gladbach für Ruhe sorgen - Kolumne

Was Gladbachs Rose am Last-Minute-Elfer besonders ärgert

Thema Rose beschäftigt Gladbach

Ein Thema beschäftigt den Verein, sehr sogar. Es hängt fast wie eine dunkle Wolke über der Borussia - und lenkt sie immer wieder vom eigentlich einzig relevanten Geschehen, dem auf dem Platz, ab. Das will man nicht glauben, gerade als Beteiligter - das lässt sich aber kaum verhindern. Denn es wird immer wieder hineingetragen. Verlässt der so wichtige Erfolgstrainer Marco Rose im Sommer Mönchengladbach?

Der Aufschwung seit Sommer 2019, als aus dem guten Bundesligisten Borussia eine hochmoderne Fußball-Mannschaft wurde, mit in Windeseile vorgetragenen Umschaltmomenten, einer hohen Pass- und Spielgeschwindigkeit sowie einer Mentalität und Spielfreude, die Gegner nicht selten neidisch nach Mönchengladbach schauen lassen. Stark, so sehen es eigentlich alle in der Branche, was Rose und sein Team in kurzer Zeit am Niederrhein geschaffen haben (Bundesliga: Borussia Mönchengkladbach - Werder Bremen ab 18.30 Uhr im LIVETICKER)