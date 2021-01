Mainz leiht Lavalee nach Belgien aus

Der Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 leiht Dimitri Lavalee bis zum Ende der laufenden Saison an den belgischen Erstligisten VV St. Truiden aus.

Der Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 leiht Dimitri Lavalee bis zum Ende der laufenden Saison an den belgischen Erstligisten VV St. Truiden aus. Das teilte der Tabellenvorletzte am Montagabend mit. Der 24 Jahre alte Innenverteidiger kam im Sommer ablösefrei von Standard Lüttich an den Bruchweg.