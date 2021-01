Shkodran Mustafi verabschiedet Mesut Özil mit Botschaft von Arsenal

Frenetischer Empfang für Özil in Istanbul

Nach knapp siebeneinhalb Jahren bricht Mesut Özil seine Zelte beim FC Arsenal ab. Shkodran Mustafi verabschiedet den künftigen Fener-Spieler via Instagram.

Beim FC Arsenal dürfte viele froh sein, dass Mesut Özil nicht mehr da ist . In letzter Zeit hat sich der ehemalige Nationalspieler nicht mehr unbedingt zerrissen für den Verein - harmlos ausgedrückt.

Doch einem bisherigen Teamkollegen fällt es offensichtlich schwer, den 32-Jährigen künftig nicht mehr an seiner Seite zu haben. Shkodran Mustafi wendet sich in einer emotionalen Botschaft an Özil.