BVB: Tritt Julian Rijkhoff die Nachfolge von Youssoufa Moukoko an?

Tritt Rijkhoff beim BVB die Nachfolge von Moukoko an?

So wundert es heute wohl kaum einen, dass der Rechtsfuß bereits im Alter von sieben Jahren in die Jugend von Ajax wechselte - und dort einschlug.

Allein in dieser Saison erzielte er satte neun Tore in nur vier Spielen. Und das als 15-Jähriger in der U17! Eine Torquote, wie man sie im Juniorenbereich beim BVB zuletzt vor allem von einem kannte: Youssoufa Moukoko.

Auch in der Junioren-Nationalmannschaft brillierte Rijkhoff. Für die U15 seines Landes netzte er in bislang fünf Spielen starke sieben Mal. Dass er auch dort den Unterschied ausmachen kann, bewies der Teenager direkt bei seinem Debüt gegen die U15 von Tschechien, als er mit einem Hattrick innerhalb von nur 19 Minuten das Spiel fast im Alleingang zugunsten der Niederländer entschied.

Trotz Mega-Torquote: Rijkhoff "kann vieles besser machen"

Der 15-Jährige sieht in puncto Abschluss trotzdem Luft nach oben, wie er in einem Interview mit AyaxYA im Oktober verriet: "Ich kann vieles besser machen. Ich kann zum Beispiel meine Kopfballqualitäten verbessern. Ich möchte auch meinen linken Fuß verbessern, damit er fast so gut wird wie mein rechter. Dies sind einige Dinge, die ich in dieser Saison verbessern möchte."