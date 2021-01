Handball-WM heute: Deutschland - Ungarn LIVE im TV, Stream, Ticker

Handball-WM: Sieg wäre erster Schritt Richtung Viertelfinale

Denn der EM-Modus will es so, dass alle Mannschaften die in der Vorrunde erspielten Punkte gegen die weiteren Hauptrunden-Teilnehmer mit in die nächste Turnierphase nehmen. Will das deutsche Team also mit der Maximalausbeute in den Kampf um das angestrebte Viertelfinal-Ticket gehen, muss ein weiterer Sieg her. (Tabellen der Handball-WM)