2. Bundesliga: Hamburger SV fertigt VfL Osnabrück mit 5:0 ab - Jatta glänzt

Der Hamburger SV erobert die Tabellenführung in der 2. Bundesliga zurück. Beim Kantersieg gegen den VfL Osnabrück trifft Bakery Jatta gleich doppelt.

Der Hamburger SV hat sich den Platz an der Sonne in der 2. Bundesliga zurückgeholt. Das Team von Trainer Daniel Thioune fertigte dessen Ex-Mannschaft VfL Osnabrück am 16. Spieltag mit 5:0 (2:0) ab.