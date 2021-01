Mesut Özil wechselt zu Fenerbahce: Flug wird bei Flightradar24 zum Renner

Am Sonntagabend ist Mesut Özil in Istanbul angekommen. Sein Flug von London in die Türkei wird beim Portal "Flightradar24" zum absoluten Renner.

Am Sonntagabend war der ehemalige deutsche Nationalspieler bereits an den Bosporus geflogen, um den Medizincheck zu absolvieren und bei seinem neuen Arbeitgeber loszulegen.

Der Flug KOC10 war am Sonntagabend in London mit der Privatmaschine Dassault Falcon 8X gestartet worden und wurde zwei Stunden und 53 Minuten später am Atatürk Flughafen in Istanbul beendet.