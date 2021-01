VfB Stuttgart beauftragt vor Präsidentschaftswahl Personaldienstleister

Rund zwei Monate vor der Präsidentschaftswahl beim VfB Stuttgart am 18. März lässt sich die Anzahl der Kandidaten an einer Hand abzählen.

VfB beauftragt Personaldienstleister mit Suche nach Kandidaten

Denn wie der VfB in einem Schreiben an seine Mitglieder bekanntgab, machte der Vereinsbeirat jüngst von einem in der Satzung vereinbarten Recht Gebrauch, das es ihm erlaubt, mögliche Kandidaten selbst kontaktieren zu dürfen.