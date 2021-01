Eishockey: Deutschland Cup zwei weitere Jahre in Krefeld

Deutschland Cup auch in Zukunft in Krefeld © FIRO/FIRO/SID

"Wir freuen uns auf zwei weitere Jahre in Krefeld. Es ist eine bewährte Partnerschaft, die in den vergangenen Jahren sehr, sehr gut funktioniert hat", sagte DEB-Präsident Franz Reindl. Es sei keineswegs eine Selbstverständlichkeit, dass sich die Arena angesichts der sehr komplizierten Verhältnisse in der Veranstaltungsbranche für die nächsten Jahre zur Austragung bereiterklärt habe, ergänzte Reindl: "Dafür sind wir wirklich dankbar."