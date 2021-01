BVB: Muss Marco Reus Erling Haaland den Vortritt beim Elfmeter lassen?

Der BVB patzt gegen Mainz, Reus verschießt bereits seinen zweiten Elfmeter in dieser Saison. Hat das Konsequenzen für den Kapitän?

Ärgerlich für den BVB, hätte das Team von Edin Terzic bei einem Sieg mit RB Leipzig auf Rang zwei gleichziehen können. So bleibt es bei drei Punkten Rückstand. Der Abstand zu Tabellenführer FC Bayern München beträgt nach dem erneuten Patzer nun schon sieben Zähler. Am Dienstag gastiert der BVB zum Hinrundenabschluss beim punktgleichen Klub Bayer Leverkusen. (Bundesliga: Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund am Dienstag ab 20.30 Uhr im LIVETICKER)