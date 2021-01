Formel 1: Sebastian Vettel bekam rätselhaften Rat - Marko klärt auf

Helmut Marko: Darum riet ich Sebastian Vettel zur Auszeit

Der Grazer gibt zu: "Eher im Allgemeinen riet ich Sebastian zur Auszeit. Aber das beinhaltete auch Red Bull. Ich wollte einfach nur, dass er zum richtigen Zeitpunkt noch auf dem Markt ist, damit er das bestmögliche Angebot annehmen kann. Vor allem wollte ich nicht, dass sich ein vierfacher Weltmeister so aus der Formel 1 verabschiedet. Als Freund nicht und auch nicht als Red Bull-Mann." (Der Rennkalender der Formel 1 2021)

Vettel und Marko sind eng verbunden

Marko führt aus: "Als Ferrari ihm kündigte, war bei uns kein Platz mehr frei für 2021. Damals gingen wir fest davon aus, dass Alexander Albon sich so positiv entwickeln würde, dass er auch 2021 neben Max Verstappen fahren kann. Das habe ich Sebastian so gesagt. Leider haben wir uns getäuscht. Als wir handeln mussten, stand Sebastian nicht mehr auf der Liste, weil er sich ja langfristig an Aston Martin gebunden hat. Deshalb war Sergio Perez für uns die logische Entscheidung."