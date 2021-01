Nach DFB-Ermittlungen: Unions Hübner verletzt sich im Training

Nach Rassismus-Eklat: Amiri nimmt Entschuldigung an

Abwehrspieler Florian Hübner von Union Berlin hat sich im Training verletzt und muss womöglich im Auswärtsspiel der Bundesliga am Mittwoch bei RB Leipzig (20.30 Uhr/Sky) pausieren. Gegen Hübner hatte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) Ermittlungen eingeleitet, weil der Innenverteidiger im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen (1:0) am Freitag Bayer-Profi Nadiem Amiri rassistisch beleidigt haben soll .

"Florian Hübner hat sich im Training am Montag in einem heftigen Zweikampf verletzt. Er ist jetzt auf dem Weg in die Charite. Mehr kann ich leider noch nicht sagen", äußerte Unions Trainer Urs Fischer. Der Schweizer bestätigte, dass der Vorfall Hübner belaste: "Natürlich, es beschäftigt ihn, es beschäftigt uns alle. Es geht ihm schon nahe, das ist doch logisch."